フィリピン・ミンダナオ島、震源【マニラ共同】米地質調査所（USGS）によると、フィリピン南部ミンダナオ島沖で10日午前9時45分（日本時間同午前10時45分）ごろ、マグニチュード（M）7.4の地震があった。震源の深さは58キロ。フィリピン火山地震研究所は津波警報を発令した。広い範囲で1メートルを超える津波となる恐れがあるとした。ロイター通信によると、米海洋大気局（NOAA）は、フィリピン周辺のパラオやインドネシアの一