台風22号の直撃から一夜明け、八丈島では倒木や建物の倒壊など島の広い範囲で被害の爪痕が残されていました。八丈町役場によりますと、小学校の跡地の施設に土石流が流れ込んでいるのが見つかりました。これまでにけが人の情報は入っていないということです。また、町内のホテルでは強風によって屋根の一部が飛ばされ、室内には木材が散乱しています。ホテルの人：あれがみんな落っこちた。上のトタン板が庭にいっぱい散乱している