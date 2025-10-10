10日午前、大分県佐伯市で横断歩道を渡っていた男性が乗用車にはねられ、死亡しました。 【写真を見る】横断歩道を渡っていた男性が車にはねられ死亡警察が身元の確認急ぐ大分 10日午前6時40分ごろ、佐伯市池船町の市道交差点で、横断歩道を渡っていた男性が左折してきた乗用車にはねられました。男性は体を強く打ち、佐伯市内の病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡しました。 警察は乗用車を運転していた佐伯市鶴見