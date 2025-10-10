北海道の人気グルメを集めた物産展の第2弾が、10日から一部店舗を入れ替えて、金沢市の百貨店で始まりました。 香林坊大和で10日から始まったのは「秋の大北海道展」第2弾で、47店舗のうち26店舗を入れ替え、6店舗が初出店となります。会場には、栗のクリームがたっぷり入ったモンブランタルトや、北海道産の花咲がにと本ズワイガニの味比べができる30個限定の贅沢な弁当など、人気グルメが一堂に並んでいます。 北海