コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、竹下製菓（佐賀県小城市）のチョコレートバーアイス「ブラックモンブラン」と、祇園辻利（京都市東山区）の「宇治抹茶」とコラボレーションした「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」「ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-」を、10月16日から数量限定で発売します。3社それぞれの味が一つに「ブラックモンブラン」は佐賀県で誕生し、九