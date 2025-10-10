全日本プロレスの三冠ヘビー級王者・宮原健斗が１０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮原健斗のＹｏｕＴｕｂｅ」を更新し旗揚げ記念日となる２２日に後楽園ホールで行う「旗揚げ記念シリーズ２０２５」で初防衛戦の対戦相手を巡り「誰でもかかってこいや！」と全日本だけでなく他団体からも挑戦を呼びかけた。宮原は９・２３立川立飛アリーナ大会で斉藤ジュンを破り、２０２２年９月１８日以来、７度目の王座奪還を