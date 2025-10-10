◆米大リーグ地区シリーズ第４戦ドジャース２×―１フィリーズ＝延長１１回＝（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが２勝１敗で突破へ王手をかけていたフィリーズとの地区シリーズ第４戦を、劇的なサヨナラ勝ちで制して、突破を決めた。延長１１回にパヘスの投手へのゴロを投手のカーカリングがホームへ悪送球して試合が決まった。大谷は今シリーズを通じて１安打にとどまり貢献できず