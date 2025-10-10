俳優・山下智久が主演を務める日仏米共同製作ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン2について、Appleの動画配信サービス「Apple TV+」が日本時間10月9日に発表した内容の中で、2026年1月21日からの世界配信に日本が含まれていないことが明らかになった。日本においてApple TV+での配信は未定となっている（10月10日時点）。【画像】『神の雫/Drops of God』シーズン2、ファーストルック同作は、世界的な人気を誇り、日本のワ