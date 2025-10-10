東京証券取引所10日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日終値からの下げ幅は一時500円を超えた。前日の米国株下落を嫌気した売り注文が優勢だった。平均株価は前日に最高値を更新しており、相場の過熱感から利益を確定する売りが出やすかった。午前終値は前日終値比492円69銭安の4万8087円75銭。東証株価指数（TOPIX）は55.67ポイント安の3202.10。前日の米国市場では、予算切れによる米政府機関の