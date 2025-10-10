金の価格が高騰する中、金メッキのメダルを装って本物の金を密輸しようとしたとして、人気格闘技イベントに出場していた韓国籍の男が逮捕・起訴されていたことがわかりました。関税法違反などの罪で逮捕・起訴されたのは、韓国籍の金在勲被告で、捜査関係者によりますと、今年1月、韓国から金3.5キログラムを密輸しようとした罪に問われています。金被告らは日本人7人に依頼して、表面だけが金でできた金メッキのメダルを装って、