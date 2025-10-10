イスラエルは、イスラム組織ハマスと合意したパレスチナ自治区ガザ地区の和平案の第一段階を閣議で承認しました。これにより、停戦が発効することになります。イスラエル首相府は日本時間の10日午前、閣議でハマスとの間で合意した和平案の第一段階を承認しました。今後、24時間以内にイスラエル軍はガザ地区からの部分的な撤退を完了し、停戦が発効します。ただ、政府の報道官は、引き続きガザ地区の53％はイスラエル軍が掌握する