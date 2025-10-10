全国的に珍しい秋のタケノコ「四方竹」の収穫が高知県南国市で始まっています。高知県南国市白木谷地区や奈路地区では四方竹生産組合に所属する12の生産者が約10ヘクタールで四方竹を栽培しています。このうち野村和弘さんの竹林でも、10月7日から収穫が始まり10月10日も50センチほどに成長した四方竹を野村さんたちが手際よく収穫していました。2025年の夏は猛暑でさらに雨も少なかったものの、9月は適度に雨が降り、去年と