(C)NHK NHK¤Ï¡¢Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡Ö100¥«¥á ±©ÅÄ¶õ¹Á ¶õÈô¤ÖÍã¤ò¼é¤ë¥×¥í¤¿¤Á¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷Æü»þ¤Ï10·î13Æü19»þ30Ê¬¤«¤é¡£ 100¥«¥á¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë100Âæ¤Î¸ÇÄê¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢µðÂç¶õ¹Á¡¦±©ÅÄ¡£Ìó1Ê¬¤Ë1²óÎ¥ÃåÎ¦¤¹¤ëÂçË»¤·¤Î¶õ¹Á¤Ç¡¢°ÂÁ´¤ÈÄê»þ¤ò¼é¤ë¥×¥í¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ³Æ®¤ËÇ÷¤ë¡£ (C)NHK (C)NHK ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î±¿¹Ò´ÉÍýÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢±¿¹Ò¥À¥¤¥ä¤ÎÍð