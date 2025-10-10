10月9日、高知市の公園で芝生が燃えるなど、高知県内で複数の火事がありましたがいずれもけが人はいませんでした。9日午後6時半過ぎ、高知市新田町の萩公園で「公園の中央付近の芝生が燃えている」と 通行人から119番通報がありました。火は、芝生約230平方メートルを焼いて約30分後に消し止められ、この火事によるけが人はいませんでした。また同じく午後6時半ごろ、仁淀川町高瀬では2階建ての倉庫1棟が全焼しました。火は