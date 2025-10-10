ライフコーポレーションは10月7日、ネットスーパー事業を強化するため神奈川県横浜市に3万6457?の大型センターを取得し、センター出荷型ネットスーパーの運営を2027年秋に開始する計画を発表した。イトーヨーカ堂が運営していた新横浜センターを承継するもの。ライフは30年までにネットスーパー事業の売上1000億円を目指しており、岩崎高治社長は「お客様の潜在需要は大きい。現状の店舗型ネットスーパーではオーダーに応えきれな