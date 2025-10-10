パレスチナ自治区ガザの和平計画をめぐる「第1段階」での合意について、イスラエル政府は閣議で正式に承認しました。イスラエル政府はイスラム組織ハマスと合意したガザの和平計画の「第1段階」について、10日、閣議で正式に承認したと発表。停戦は24時間以内に発効するとしていますが、アメリカCNNは承認後、停戦が即時発効すると報じています。停戦が維持されれば、ハマスは拘束する人質全員を解放することとなります。人質の解