秋晴れのもと砺波市のスキー場では、ゲレンデを彩るコスモスが風に揺れています。砺波市の夢の平スキー場では、「夢の平コスモスウォッチング」が開かれていて、およそ100万本のコスモスが一面に咲き誇り、見頃を迎えています。訪れた人たちは、ピンクや白、赤など5つの品種の花をバックに写真を撮ったり、風に揺れる様子を眺めたりしながら、秋のひとときを楽しんでいました。富山県内はきょう、肌寒い朝となり、南砺