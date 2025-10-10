富山県立中央病院で50代の男性患者が脳死と判定され、家族が承諾して心臓など臓器の提供が行われていたことが分かりました。日本臓器移植ネットワークによりますと、臓器を提供したのは富山県立中央病院の50代の男性患者です。男性は今月7日、脳出血が原因で、脳死と判定されました。男性は臓器提供の意思を示す書面は持っていませんでしたが、家族が承諾しました。臓器の摘出はきのう行われ、心臓を九州大学病院で30代の男