東海汽船は、オートバイの受託手荷物としての輸送を12月31日で終了する。理由は、燃料やオイル、バッテリーなどの危険物が含まれており、輸送時の発火事故を防止するためとしている。対象はオートバイで、原動機付自転車やナンバー付きキックボードなども含む。オートバイの貨物輸送を希望する場合は、貨物船での輸送を案内している。