打席内で浮かない表情を見せる大谷(C)Getty Images偉才のバットから快音が聞こえてこない。現地時間10月9日、ドジャースは本拠地でフィリーズとナ・リーグ地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回までもつれ込む一戦を2-1でサヨナラ勝ち。2シーズン連続でのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーンチームが快哉を叫んだ中で、どこか蚊帳の外という雰囲気が漂っ