アメリカの地質調査所によりますと、日本時間午前10時45分ごろ、フィリピン南部ミンダナオ島沖を震源とするマグニチュード7.4の地震が起きました。フィリピンの火山地震研究所は、この地震で津波警報を発表しています。一方、気象庁によりますと、この地震の影響で北海道から沖縄の太平洋側で若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はないということです。