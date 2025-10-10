タレントで実業家の住谷杏奈が１０日までに自身のインスタグラムを更新。ニューヘアスタイルを披露した。「髪の毛にピンク注入してきた」とピンクに染めた肩下の長さで軽くウェーブがかかったヘアスタイルの姿のショットをアップ。「洋服は秋っぽく茶色トーンにして大好きなカリブサラダ食べに行ってきたよ」とつづった。住谷はお笑いタレント・レイザーラモンＨＧと２００６年に結婚し、０８年７月に長男、１１年５月に長女