北朝鮮はきょう、朝鮮労働党創建80年を迎えます。北朝鮮メディアは昨夜、平壌で5年ぶりにマスゲームが行われ、金正恩総書記が観覧したと報じました。この席には中国の李強首相、ベトナムのトー・ラム共産党書記長、ロシアのメドベージェフ前大統領らも同席したということです。また、金総書記と李強首相の会談も行われ、両国関係を強化していく方針で一致し、結束をアピールしています。