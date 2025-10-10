◆米大リーグ地区シリーズ第４戦ドジャース２×―１フィリーズ＝延長１１回＝（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）、２勝１敗で迎えた地区シリーズ第４戦の本拠地・フィリーズ戦に１―１で同点の８回の場面で３番手としてマウンドに上がり、ポストシーズン４登板目で自身初のイニングまたぎとなる３イニングをパーフェクトに抑える圧巻