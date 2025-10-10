南九州市で9日、飲食店1棟を全焼する火事がありました。火事があったのは、南九州市知覧町の飲食店です。警察によりますと、9日午後11時50分ごろ、「建物が燃えている。どの建物かはわからない」と、近くの事務所の従業員から消防に通報がありました。火は、約1時間半後に消し止められましたが、会社役員有村育生さん（66）が経営する、2階建ての飲食店1棟を全焼しました。出火当時、店内に人はおらず、ケガ人はいませんでし