日本の南の海上にある台風23号は、11日未明から12日にかけて奄美地方や県本土に接近する恐れがあります。日本の南の海上にある台風23号は、1時間に約20キロの速さで北西に進んでいます。このまま予報円の中心の近くを進むと、11日未明から11日の昼過ぎにかけて奄美地方に最も接近する見込みです。その後、種子島・屋久島地方は11日の昼前から、県本土は11日の夜から風速15メートル以上の強風域に入り、12日の午前中