台風22号の影響で建物への被害が相次いだ八丈島では、台風通過から一夜明けたきょうも停電や断水などライフラインへの影響が続いています。記者「八丈島では広範囲で停電が続いていますが、いま電線の復旧作業が行われています」台風22号の記録的な大雨と猛烈な風に見舞われた八丈島では午前6時現在、およそ5630軒が停電し、東京電力が復旧作業を進めています。また、土砂崩れなどの影響で島内の4か所で通行止めが発生、土石が建物