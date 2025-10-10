キャバリアーズ戦でプレーするブルズの河村＝シカゴ（NBAE・ゲッティ＝共同）【シカゴ共同】米プロバスケットボールNBAは9日、各地でオープン戦が行われ、ブルズの河村勇輝は本拠地シカゴでのキャバリアーズ戦に第4クオーター途中から出場し、7分14秒プレーして3得点、3アシスト、5リバウンドだった。チームは119―112で勝った。