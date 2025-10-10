加藤勝信財務相は10日の閣議後記者会見で、外国為替市場での急速な円安ドル高傾向に関し「足元で一方的な、急激な動きが見られている」と指摘した。「過度な変動や無秩序な動きについてしっかり見極めている」とも述べた。