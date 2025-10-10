連立協議が難航している自民・公明の両党はきょう午後、党首会談をおこないます。公明党は、「企業・団体献金」の規制強化案で合意できなければ連立離脱を伝達する方針です。公明党幹部の1人は、「企業・団体献金」をめぐって公明案を「丸飲み」しなければ「もうお別れだ」と突き放していて、26年の自公関係に終止符が打たれる可能性が高まってきました。公明党の斉藤代表は、高市総裁が選ばれたあと2回にわたり会談し、連立継続の