日本時間の10日夕方に発表されるノーベル平和賞をめぐって、アメリカのトランプ大統領は「8つの戦争を止めたが、受賞のためにやったのではない」と語りました。アメリカ・トランプ大統領：私は8つの戦争を止めた。前例のないことだ。その（ノーベル平和賞の）ためにやったのではない。多くの命を救いたかったのだ。トランプ氏は9日に「歴史上9カ月で8つの戦争を解決した者はいない」としながらも「受賞のためにやったのではない」