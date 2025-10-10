農林水産省は先ほど、昨年度の日本の食料自給率は38%だったと発表しました。4年連続で低い水準が続いています。食料自給率は、国内で消費された食料のうち、国産でまかなえた割合を示すもので、2024年度は重視されるカロリーベースで38%でした。4年連続で同じ水準です。コメの消費量が増えた一方で、天候不順による小麦や高温・渇水などでの大豆・野菜の生産が落ち込み、消費量を押し下げました。一方、生産額ベースでは、コメ価格