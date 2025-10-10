パレスチナ自治区ガザの和平案をめぐりイスラエル政府は閣議を開き、人質の解放やイスラエル軍の撤退などを含む「第1段階」の合意を正式に承認しました。24時間以内に停戦が発効する予定です。イスラエル政府の閣議には、アメリカのウィトコフ中東担当特使やトランプ大統領の娘婿クシュナー氏も出席し、日本時間の10日午前8時前に合意が正式に承認されました。これにより24時間以内に停戦が発効し、停戦後72時間以内にハマスに拘束