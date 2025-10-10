ロサンゼルス・ドジャースの韓国人野手キム・ヘソンが、ついに米メジャーリーグのポストシーズンでデビューした。何より、その試合で勝負を決める劇的なサヨナラのホームを踏み、大きな存在感を発揮した。【写真】キム・ヘソン、大谷とシャンパンまみれ2SHOTキム・ヘソンは10月10日（日本時間）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第4戦で11回裏に代走で登場。安定した