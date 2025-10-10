お笑いコンビ、ロザンの宇治原史規（49）と菅広文（48）が10日までにYouTubeチャンネルを更新。新内閣発足後の人事について、民間からの入閣を期待する人物の名前を挙げた。近く招集される臨時国会で石破茂首相の後任を選出する首相指名選挙が実施され、新内閣が発足する見通し。自民党の高市早苗総裁（64）は9日夜、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）に中継生出演し、自身が首相に就任した場合の閣僚人事