日本でも高い人気を誇るTWICEのチェヨンが、かつて真剣に“グループ脱退”を考えていた時期について話した。【写真】チェヨン、友人歌手と“下着露出”で物議YouTubeチャンネル「SPNS TV」には10月9日、「チェヨンとシューズオフ EP.74｜アイドルも人間です」というタイトルの動画が公開された。TWICEとしてデビューして10周年を迎えたチェヨンは、動画で「歯を食いしばって耐えた。どんなに好きなことを仕事にしても、結局は“職