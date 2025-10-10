【モデルプレス＝2025/10/10】女優の佐々木希が10月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。リクエストだという手料理を公開した。【写真】佐々木希「愛情を感じる」工夫たっぷりリクエスト手料理◆佐々木希、リクエストの手料理公開佐々木は「今日は、リクエストでシチュー」と献立を紹介。にんじんやジャガイモや肉がゴロゴロと入った具だくさんのシチューの写真を投稿し「こっそり、玉ねぎ細かくして2玉入れてます」と野菜を