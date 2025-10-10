待望の市販モデルの全容が明らかにホンダは、大型ロードスポーツモデル「CB1000F」および「CB1000F SE」を2026年1月16日から販売開始することを発表しました。CB1000Fは、ホンダのロードスポーツバイクを象徴するプロダクトブランド「CB」シリーズの一環として、「進化するスポーツバイクの基準」を体現した新たなモデルです。ホンダの新型モデル「CB1000F」【画像】超カッコいい!! ホンダの新型モデル「CB1000F」を画像で見る