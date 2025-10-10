ガールズグループFIFTY FIFTYが電撃カムバックする。【話題】シャネル＆アテナ、ベトナム2人旅に密着！FIFTY FIFTYは10月10日0時、公式SNSを通じて新アルバムのリリースを知らせるポスターをサプライズ公開し、11月4日に新アルバム『Too Much Part 1.』 でカムバックすることを正式に発表した。今回のカムバックは、今年4月に発表した『Day & Night』以来、およそ半年ぶりとなる。公開されたポスターには、カラフルな色彩のハ