「秋の高山祭」は2日目を迎え、多くの観光客で賑わっています。9日に続いて爽やかな秋晴れとなった高山市。秋の高山祭2日目は、神様を乗せたみこしが市街地を巡る「御神幸」から始まりました。その後、10台の屋台が桜山八幡宮の参道に並ぶ「曳き揃え」があり、秋空の下で輝くきらびやかな装飾に、観光客が歓声を上げました。