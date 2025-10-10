【葬送のフリーレンフリーレンの杖】 10月10日13時より予約開始 2026年3月 発送予定 価格：8,800円 バンダイは、なりきり玩具「葬送のフリーレンフリーレンの杖」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日13時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は8,800円。 本商品はTVアニメ「葬送のフリーレン」