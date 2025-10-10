香川県が開発した新品種オリーブ「せとみどり」の収穫9日 香川県が開発した新しい品種のオリーブ「せとみどり」の収穫が9日、小豆島で始まりました。 「せとみどり」は、香川県が4年前に開発した2つの品種のうち、「香オリ3号」として誕生したオリーブです。 果実は4.6gと大きく食べ応えがあり、病気に強く、新漬けとオリーブオイルのどちらにも使える兼用品種です。 県が認知度を上