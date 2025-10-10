若手編集者に向けた体験会マセラティ 横浜港北店で開催された若手編集者向けの体験会に参加してきました。これまで私にとってマセラティは、どこか『遠い存在』であり、非日常を象徴するブランドのように感じていました。もちろん価格帯もありますが、それ以上に特別な世界観があり、自分にはまだ早いのではないか、いつか乗れたら素敵だろう……と、憧れの対象でしかなかったのが正直なところです。【画像】実用性と華やかさを両