アメリカ屈指の人気ストックカーレース、NASCAR（ナスカー）でレース序盤、ベテランドライバーが進行すべきコースを間違える痛恨のミスを犯し、ファンが騒然となるシーンがあった。【映像】レース中に道をまちがえた？驚きの光景日本時間6日のプレーオフ第32戦、25周までのステージ1が終わり、ピットオープンとなると、ほとんどのマシンが一斉にピットへ向かう。ステージ1を5位で終えたロス・チャステインのシボレー・カマロも