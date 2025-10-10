北海道の寺で、供えられていたお菓子やコーヒーなど7点を盗んだ疑いで、64歳の無職の女が逮捕された。住職に発見されると女は涙を流し「お腹が空いていた」と謝罪したが、身元確認のため免許証の提示を求めると車で逃走したという。お菓子などを次々と…罰当たりな瞬間北海道・札幌市にある禅聖寺の納骨堂でカメラが捉えたのは、お供え物を盗む罰当たりな瞬間だ。防犯カメラが捉えていたのは、供えてあったお菓子などを次々とバッ