元ロッテ監督の西村徳文氏（６５）が９日、都内で行われた「週刊ベースボール創刊４０００号記念企画トークショー」出演後に取材に応じ、ロッテのサブロー新監督に温かいエールを送った。８日の就任会見で「一からのやり直し」を宣言した新監督に、西村氏は「今年の成績のところで監督の言葉が出てると思うんですけど、全てを変える、最下位から変える勇気っていうのはすごくいると思う」とその心中を慮り、「来年いきなり優