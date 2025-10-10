視覚障碍者が白杖を持つ意味がSNS上で大きな注目を集めている。【画像】話題になった眼科医の投稿きっかけになったのは「白杖（はくじょう）を持って、スマホを見ている人に 『見えてるんじゃない？』『うそつきやん』という人がいるそうです。 もちろん、中心部分しか見えていなくて、その視力も良くない人もいます。しかし、全員が全く見えていないわけではありません。でも白杖は必要です。白杖には大きく3つの役割があります。