お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が10日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。自民党の高市早苗新総裁をマネする芸人が続々と登場する様子についてコメントした。女性初の自民党総裁として注目されている高市氏のモノマネ芸人が次々に登場し、番組ではSNS上で高市氏のモノマネ芸について特集した。なかじままり、まりもこ、古賀シュウらが公式Xなどでショート動画でモノマネを披露