タレントつまみ枝豆（67）が、9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。たけし軍団解散の危機を振り返った。枝豆は「軍隊と同じだから、1人がミスすると連帯責任」と軍団のおきてを説明。当時メンバーだった大森うたえもんが突然、懇意にしていた所ジョージの事務所に移籍したいと申し出たことがあったという。軍団メンバーの仕事の差配は全てビートたけしが担っており、「所さんのマネジャーが『うち