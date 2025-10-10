中国青年報社会調査センターとアンケートサイト（wenjuan．com）が先ごろ実施した合同調査によると、回答者1338人のうち、43．6％が自分に何らかの「レッテル」を貼った経験があることが分かりました。回答者の内訳は、既卒大学生が56．6％、現役大学生が41．5％、その他が1．9％となっています。男女別では、男性が43．9％、女性が56．1％を占めました。今回の調査では、回答者全体の43．6％が自分に何らかの「レッテル」を貼った